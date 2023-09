Even een onderzoekje van het CBS erbij gepakt (I know, dat gaat over NL, niet over Belgica; maar hey, als proxy): vertrouwen in de instituties. Cijfers anno 2021:

pers: 45,9%

Tweede Kamer: 42,3%

politici: 33,9%

EU: 53,4%

Zulke zorgwekkend lage vertrouwenscijfers in met name de mensen die ons moeten vertegenwoordigen op bestuurlijk niveau zijn de voorbode van chaos en anarchie. Mensen voegen zich graag en vol overgave naar de wetten en systemen van de samenleving, zolang ze vertrouwen dat de boven hen gestelden uit het goede hout gesneden zijn. Maar zodra dat vertrouwen foetsie is, wordt het iedereen tegen iedereen. Brussel is de kanarie in de kolenmijn.