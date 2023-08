Het is niet alleen windowdressing, het is een strategie. Want wat er uit voort vloeit als iedereen eenmaal aan de EV is, is dat ze een humanitaire crisis kunnen claimen vanwege uw EV waar u dan weer heel veel schuldgevoel over aangepraat wordt zodat u wel maandelijks uw aflaten blijft afnemen bij de diverse Oxfam's.

Die twee coups die gaande zijn in Afrika, al die goede doelen vinden het maar wat prachtig want hiermee kunnen ze via emotionele chantage weer een roedel half demente bejaarden een extra maandelijkse bijdrage aftroggelen.

Dit gaat echt niet om het klimaat, mensenrechten of welk nobel doel ook, het gaat om de centen en dat is alles.