"Prima idee voor België, geen prima idee voor Nederland''

Nee, het is geen prima idee, niet voor Nederland, maar ook niet voor België.

"Wat je dus wil is een asielopvang voor mensen die het écht nodig hebben''

En als dat er miljoenen blijken te zijn? Volgens de VN zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen vluchtelingen. Kunnen die allemaal naar de EU en Nederland komen? De beste oplossing is nog steeds opvang in de regio, in de buurlanden, dan kunnen ze snel weer terug naar eigen land zodra dat ook maar enigszins weer kan. ''Wij'' lopen al decennia vol met lieden waarvan je je in de eerste plaats kunt afvragen of er wel een noodzaak bestond dat ze helemaal hierheen vluchtten, en die verder qua normen, waarden, en 'levensovertuiging' uitermate slecht compatibel zijn gebleken met westerse normen en waarden.

Finaal stoppen met dat hele asielcircus; eindelijk in EU verband eens de buitengrenzen daadwerkelijk gaan bewaken tegen illegale immigratie, die alleen maar negatieve gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners van West-Europa heeft. Maar laat je dat in een verkiezingsspotje zien, zoals de PVV doet, dan krijgt de half-seniele oldtimer Han vd Horst op de Joop weer eens een bloedspuwing: hij vindt dat Wilders vanwege dat spotje weer eens ''voor het hekje'' moet komen wegens haatzaaien. Ik merk dat ''links'' het weer bijzonder slecht kan hebben dat hij van zijn spreekrecht gebruik heeft gemaakt in een rechtszaak die een of andere kut Paki vervolgt die een prijs op zijn hoofd heeft gezet.

En wat is er nou helemaal te zien in dat PVV spotje? Een armada van dobberbootjes met de tekst "Importeer dit'', gevolgd door de tekst ''Krijg dit'' en beelden van rellen, plunderingen, brandstichtingen, islamitische godsdienstoefeningen in de openbare ruimte. Wellicht een wat eenzijdig beeld, maar niets aan gelogen, en bovendien, mag alleen de MSM eenzijdige beelden neerzetten van asielzoekers die zo zielig zijn, of die het zo leuk doen in de Nederlandse samenleving?

Pleiten voor het opdoeken van dat asielcircus vind ik niet hetzelfde als haatzaaien. Dat maakt Vd Horst er van.