Waar ik werk, en dat is WW, niet die wet, maar een wijk in het zuidoosten dat zelfs al heel lang een stationnetje heeft. Maar dat heet tegenwoordig anders, want WW schrikt mensen af. Ooit terecht een slecht stuk vol hoeren uit de goedkope hoek. In mijn wijk stonden de fatsoenlijke seksclubs, zoals La Bolleur. Tegenwoordig wonen daarzo best heel veel hipsters. mooi bloemenperkje, maar een wietplantje mag alleen in de achtertuin. dat soort types. En die wonen daar niet zomaar. dat zijn de lieden die gewoonweg niet in een sociale afbraakwoning te wonen, maar aan het overbruggen zijn, totdat hun hoge torenappartementje klaar is. want de andere kant van het spoor. (En toren moet men letterlijk nemen. Hoogbouw voor de upperclass.) Onderwijl vergiftigen dit type mensen de gehele wijk. Die komen daar niet vandaan en blijven daar op zeker niet wonen, maar zijn met hun presentie wel de nieuwe stoorzenders in de wankele wijk geworden. Er is nog maar een klein rotstukje dat echt ouderwetse lieden zijn. De rest van de arme sloebers woont nog altijd tussen criminele allochtonen en nieuwe nederlanders. En vrijwel niemand daarzo heeft iets tegen nieuwe nederlanders die normaal hun dingetje doen. Maar ook zij worden in hellhole woningen gezet, en er is nul vooruitzicht voor de meesten. Die hoog opgeleide dwazen, gaan straks weg en denken dat ze de wijk een dienst hebben bewezen. En iedereen weet ook dat dit valse trots zal zijn. 25+ jaar aan sociaal werk in deze moeilijke wijk is in amper 5 jaar compleet om zeep geholpen. En alleen maar omdat hun echte plek aan de overkant van hert spoor ligt te wachten. Daar waar het een echt hipsterparadijs is. Gekocht, maar de bouwwerken gaan niet supersnel. En over 20 jaar wonen ze ergens op de Veluwe of in Drenthe. Daar kan je gif op innemen. Het wordt dus aan de andere kant uiteindelijk een Bijlmer. Het is een gebed zonder einde.