Ik keek ook "Het Verhaal van Nederland" van de NPO en dat was best interessant. Hoe de linkse kerkiërs zijn ontstaan uit de jagers verzamelaars, daarna de Germaanse boeren, daarna de Romeinen die wel een miljoen van ons mensen hebben doodgemaakt met zo'n ijzeren zwaard of lans, en toen het land verlieten en het helenaal leeg was. En daar zijn toen langzaam de linkse kerkiërs in opgekomen tussen al die boeren omdat ze stinkend jaloers werden dat mensen die wel werkten meer hadden dan zij. En toen waren daar die Les Goeux, wij zeggen Geuzen, die Den Briel veroverden op de Spanjaarden en toen naar het Noorden trokken. Hun aanvoerder was die Le Mey die het veel beter deed dan Willem van Oranje, want die had nog helemaal niks voor elkaar gekregen. En toen Le Mey een keer op visite kwam bij Willem liet Willem hem arresteren en afvoeren en in de gevangenis doodmaken. Maar anders was Le Mey de koning van Nederland geworden. En dan die stadhouder Willem de vijfde, Republieke tijd met regenten en het kleautjesvolk. Daaruit ontstonden de patriotten, de voorlopers van de linkse kerkiërs, en die gingen Willem V bevechten. Die ging toen jankebalken bij zijn 20cm langere vrouw en haar broer was koning van Duitsland en in 1787 kwam die met een leger van 26.000 man de positie van Willem V herstellen. En dat lukte. Maar de patriotten vluchten naar Frankrijk en kregen het voor elkaar om met de Fransen die Willem V het land uit te jagen naar Engeland. Daar was het dan het einde van de Republieke tijd met al die regenten en kregen we vanaf 1806 een monarchie met Koning Lodewijk Napoleon. Zo is het alkemaal gekomen, allemaal te volgen op de NPO of terugkijken op NPO Start.