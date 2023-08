Dikke pech voor de studenten die op een beperkt budget jaarlijks een weekje Oostenrijk doen om daar na zeventien bier en twee Flying Hirsch van de berg richting het hotel te rollen: jullie tijd zit erop. Allemaal de schuld van de klimaatverandering waardoor volgens onderzoekers straks in ongeveer de helft van de skigebieden de sneeuwzekerheid verdwijnt. En leer ons de effecten van schaarste kennen: de andere helft van de gebieden wordt waarschijnlijk duur, alsook poepduur, alsook onbetaalbaar. De hogere sociale klassen trekken richting de hogere gebieden terwijl de massa zich via een wit sneeuwkanonnenbaantje in een verder groene dalhelling naar de après-ski ploegt om daar hun verdriet weg te drinken. De Oh Oh Tirolers en snackbar Japie-bezoekers kunnen wel inpakken, want wintersport wordt weer een feestje van de Oranjes, de erfgenamen en de G-Klasse-rijders. Het bier maakt plaats voor champagne en in plaats van schnitzel serveren we Wagyu steak. De rijken claimen de witte toppen en het volk mag zich vermaken in de groene dalen of zo'n treurige loods in Landgraaf. Het probleem lost zich uiteindelijk zelf op, want minder sneeuw betekent minder dakdoos-Dacia's naar Oostenrijk en dus minder uitstoot. Nature is healing, maar als u rijk genoeg bent, merkt u daar niets van.

Momenteel nog niets aan het handje