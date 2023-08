In 1972, meteen na mijn 18e verjaardag, mocht ik van mijn ouders rijlessen nemen. In een VW kever, kostte per uur 15 gulden, ca €7,-, zeg maar. Geen geld eigenlijk, maar ja, dat was nog ruim een jaar voor de eerste zg oliecrisis met de 'autoloze zondagen'.

Waarom deze 'reminiscentie'? Omdat, toen ik mijn autorijlessen had in juni, juli en augustus, ik dit nummer altijd op de autoradio hoorde. En ik vond het destijds een waanzinnig goed nummer. Vandaar hier de originele uitvoering uit 1972. Ca 20 jaar later heeft Clapton het ook 'unplugged' gespeeld en dat vond ik trouwens ook erg goed, maar dat is weer eens voor een andere keer.

www.youtube.com/watch?v=a_9IKZ2cGJc