Zou wel leuk zijn als een paar van die xr kneuzen zich vastplakken aan de baan.

Dat zou ik willen zien, en dan oudgediende Kimi Raikonen die alleen maar zegt: "Leave me alone, I know what i'm doing!".

En dat ie een ronde later er weer overheen rijdt, en over de boordradio roept, "They are still laying there!".

Maar ja, ik heb een simpel abonnement...