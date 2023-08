17 augustus. Door een voorwerp in de bovenleiding is er vertraging en rijden er minder treinen tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Je komt te laat op je werk. 19 augustus. Werkzaamheden tussen Rotterdam en Gouda. Extra reistijd. Je komt te laat voor je voetbalwedstrijd. 20 augustus. Geen treinen tussen Rotterdam en Gouda. Je zou naar oma gaan, maar dat lukt nu niet. Later hoor je dat het de laatste kans was want nu is oma dood. 22 augustus. Den Haag - Rotterdam; Leiden - Rotterdam: door een seinstoring rijden er veel minder treinen tussen Den Haag HS en Schiedam Centrum. Je komt te laat op je werk. 23 augustus. Den Haag - Rotterdam; Rotterdam - Gouda: door een stroomstoring rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Gouda, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal en tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal. Je denkt: goh laat ik maar even wachten, beter te laat dan helemaal niet op m'n werk. Later op 23 augustus. Geen treinen van en naar Rotterdam Centraal door een tweede stroomstoring. Je werkgever heeft er inmiddels genoeg van. 24 augustus. Den Haag - Rotterdam; Leiden - Rotterdam: door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Delft Campus en Schiedam Centrum. Rotterdam - Dordrecht: door een seinstoring rijden er minder Intercity's tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Gefeliciteerd je bent ontslagen!

Stel he, je werkt bij de NS of ProRail, in of rond Rotterdam. Ga je dan met de auto naar je werk om er maar zeker van te zijn dat je er überhaupt komt?