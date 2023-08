Laten we onze harten vasthouden.

Duitsland gaat niet zo lekker en we weten wat dat normaal gesproken betekend voor als klein economisch broertje.

Duitsland zal als een van de enige grote economische motoren ( VS, Uk, Frankrijk, China etc) niet stijgen.

Factoren zijn oa energie en de afhankelijkheid van China en Rusland (surprise surprise). Ook de teleurstelling dat de import van de vele immigranten niet de vele arbeidsplekken hebben vervuld ( lol).

Ook loop Duitsland enorm achter met technologie (voornamelijk IT).

Hadden we daar op geenstijl geen topic over die te maken had met onze defensie?

Al en al is onze grote economische broer vrij slecht bezig met keuzes maken.

En dat gaat hard terugknallen naar ons.

Tijd de parlez Francais en onze franse broeders eens wat meer het licht te gunnen, die snappen het ietsje beter wat er nodig is voor de toekomst.

Zie

www.economist.com/leaders/2023/08/17/...

Kan je ook op Spotify luisteren dat artikel trouwens...