Al vanaf het begin was het Sigrid Kaag die met haar onredelijke eisen het beleid wilde bepalen. Ze hadden DDR'666 nodig om het kabinet te kunnen vormen en DDR'666 heeft daar flink misbruik van gemaakt. Vandaar ook dat de kabinetsformatie 9 maanden heeft geduurd. En toen het kabinet er eindelijk was, was het duidelijk dat de VVD en het CDA een kat in de zak hadden gekocht.

Ga er maar van uit de het kabinet is geklapt omdat Sigrid Kaag haar poot stijf heeft gehouden.

Waarschijnlijk heeft Mark Rutte er ook bewust naar toe gespeeld. Waarschijnlijk lonkt er ergens aan de horizon al een nieuw baantje voor hem. In Brussel of bij de VN in New York.

Gewoon even de boel laten klappen en dan er vandoor.

En Sigrid Kaag die zal het ook niet erg vinden, die kan lekker terug naar Libanon om diplomaat te spelen zonder dat er iemand op haar vingers kijkt als ze Fattah weer eens aan het steunen is.

Hugeau zal het ook niet erg vinden, die kan nu lekker tegen Karola van de BBB opschuren in de hoop wat agrarische stemmers terug te winnen. En hij was toch wel de "mister slave" van zowel Sigrid als Mark en die vernedering hoeft ie nou niet meer te ondergaan.