:

We moeten denk ik ook niet op elke slak zout gaan leggen. Als je dat doet is *alles* wat je tegen of over Omtzigt zegt altijd vuig.

Maar uiteindelijk is Omtzigt gewoon een politicus, die net als elke andere politicus gewoon bekritiseerd en zelfs beledigd mag worden. Zolang er geen lastercampagnes vol godwins aan te pas komen mag een discussie best scherp zijn.

Dat eeuwige "Omtzigt is geen verlosser" vind ik veel storender, omdat niemand dat ooit gezegd heeft. Het is een stropop die gebruikt wordt om niet op zijn standpunten in te gaan.