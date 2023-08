Je bent als aankomend student toch niet verplicht om aan die workshop mee te doen, is het wel? Je kunt toch gewoon weigeren?

Dhimmies! Je hoort en leest het woord niet zo veel meer de laatste tijd, alsof we het niet meer waarnemen, maar dit is dhimmitude in optima forma, waarschijnlijk uit angst voor 'gedoe'. Dat is precies hoe het werkt, ook met Woke. Er vindt een onderhuidse verschuiving in de moraal plaats, bijna ongemerkt, en iedereen past zich daaraan aan, bijna ongemerkt. Totdat zich dit soort situaties voordoet, dan zien we even wat ons overkomt, hoe we langzaamaan veranderen, ook al hebben we nog zo'n grote mond dat dit niet het geval is, en dat we best wel 'open minded' zijn.

Maar nee, het vreet overal in door, in alle poriën van de samenleving, links en rechts, boven en beneden.

En wat is dat toch met die veiligheid tegenwoordig. Ook hier weer schijnt de veiligheid van deelnemers in gevaar te zijn. Want wat zegt het College? "Het organiseren van een workshop met een mannelijk naaktmodel die wij op uw sociëteit hebben waargenomen, ziet de TU Delft als zeer ongepast, onverantwoord en onveilig voor (minderjarige) deelnemers”. Hoezo onveilig? Hoezo is de veiligheid in het geding? Kans op brand? Instortingsgevaar? Kans op een terroristische aanval? Oorlog? Kans op kortsluiting? Op het onstaan van vechtpartijen? Op ziekte? Sociale veiligheid heet het later in het artikel. Maar wat is dat dan, sociale veiligheid? Gaat erg ver in de richting van wat 'safe space' wordt genoemd, een omgeving waarbinnen zich niemand maar dan ook niemand, ongeacht afkomst, opvattingen, overtuigingen, oodelen, vooroordelen, geloof, hoop, liefde, zich maar in het minst ongemakkelijk kan voelen.

Als dat het streven is, dan kan de universiteit zich als geheel wel afschaffen, met onmiddellijke ingang, dan is er niet meer wat een universiteit tot een universiteit maakt overeind gebleven. Dan is alles wat er omgaat ongevaarlijk, plat, dof, dood, nada.