Vandaag in de categorie partijen die u beter niet in uw coalitie kunt vinden: DENK. De buikspreekpoppen van Erdogan schoven met Azarkan op landelijk gebied een goede debater naar voren, maar hadden op gemeentelijk niveau meer moeite om een fatsoenlijke kandidaat uit de moskee te plukken. In Rotterdam mochten ze proeven aan de macht en twee wethouders leveren, maar dat is nog geen doorslaand succes. Enes Yigit van Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal liet als een "totaal ongeschikte wethouder" een onuitwisbare indruk achter en kiest het hazepad nu het AD de beerput rondom zijn functioneren volledig opentrekt. Getuigenissen van direct betrokkenen tonen een ongeïnteresseerde en onkundige bestuurder. "Hij zou zijn stukken niet of niet goed lezen, slecht op de hoogte zijn van cruciale onderwerpen in zijn portefeuille en regelmatig belangrijke bijeenkomsten missen, waaronder belangrijke VNG-vergaderingen. Ook toonde hij volgens mensen die met hem moesten werken geen zelfreflectie." Het resulteerde al in het vertrek van zijn complete wethoudersteam en een groeiende golf kritiek op zijn functioneren binnen de gemeenteraad. Vlak voordat deze golf hem van zijn bestuurdersstoel spoelt houdt hij de eer aan zichzelf en wijst hij met beschuldigende vingertjes naar iedereen behalve zichzelf. Zijn vertrek is een succesje in de bestrijding van de politieke armoede en misschien wel zijn beste beslissing voor Rotterdam in zijn veertien magere maanden werk, maar dat dergelijke onkunde zich in het bestuur van de tweede stad van Nederland weet te nestelen blijft diep triest. Klaar om de oppositiebankjes te verlaten? DENK (is) het niet.