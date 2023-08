The way of men

Wij zeggen altijd maar: je bent zo jong als je pik en daar denkt Bryan Johnson (45) blijkbaar net zo over. Johnson trusts the science en bewandelt de richting waarin de 'data' hem wijst. Dat komt neer op het drinken van het bloed van z'n 17-jarige zoon, een estrogeen-traject onder de noemer """non feminizing""" estradiol en $2 miljoen per jaar voor een team van 30 artsen. Inmiddels is het resultaat: 100+ pillen per dag, een vibrator op een neuszenuw om oogvocht te produceren en dat hij eruit ziet als je tante die ondanks alles toch weer midden in het leven staat. Meer vampier-vertier na de breek.

En dan nu: "penis rejuvenation therapy"

Normaalste professor (full tenure) in Portland

Wie mooi wil zijn moet een vibrator gebruiken om te janken

Heerlijke idioot is het toch

hard to date