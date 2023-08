Ondertussen in de Hofstad. Een 76-jarige dame wordt daar van haar tas beroofd maar neemt dat niet. Ze gaat achter de dader aan maar die stapt in een als gestolen geregistreerd staande zwarte Honda Insight met kenteken 39-KTK-1. Terwijl ze voor de motorkap met haar handen over de ruit heen staat, geeft de man plankgas en RIJDT OVER HAAR HEEN (flashback naar toen het andersom ging). De Haagse mevrouw heeft het overleefd maar ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis. Ondertussen is er een klopjacht gaande op de dikke donker getinte verdachte die vluchtte in de richting van Kijkduin.