Homo was er altijd al, in de oertijd en bij dieren ook.

Het is een variatie in de natuur, 3% of zo.

Het is geen variatie die problemen veroorzaakt.

Dit in tegenstelling tot 4% narcisten en psychopaten die andere mensenlevens gaan beschadigen voor hun eigen manipulatiezucht en relaties, bedrijven, hele landen slopen.

De lhbtqi-gemeenschap van nu zou eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn.

Het is ontstaan als gevolg van het verleden.

Met name door religies die hun waarheid afdwingen met geweld.

En worden mensen bang gemaakt voor elkaar.

Zie Lale Gul.

In de Turkse gemeenschap gaan mensen eerst angstig om zich heen kijken wat andere mensen vinden en wat ze kunnen zeggen.

En zou houdt iedereen elkaar in de klem.

De topmanipulator lacht zich rot.

Welke dictatuur is er niet groot mee geworden.