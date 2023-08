Als we echt alleen maar voor kwaliteit gaan, dan valt er naast Thijs toch wel een hele hoop aan potsenmakers af. Want ja, op kundigheid, vakmanschap, talent, uitstraling wordt op de opleidingen al nauwelijks geselecteerd, als er uit die poule überhaupt al lieden de kans krijgen door te stromen naar wat de Nederlandse televisie heet. Nepotisme, vriendjespolitiek, ons kent ons, wie toevallig wie op het Gooie Matras tegenkwam en of de kennismaking al dan niet beviel, dat is zo'n beetje hoe het gaat in die kringen.

Is nooit anders geweest. Als kje Mies Bouwman hoorde terugblikken op haar carrière, dan had ze het steevast over "het vak", alsof ze in de porno-industrie zat, en hoe hecht de club televisiemakers van het eerste uur was, hoe intens het was, maar vooral hoe goed ze allemaal waren, betrokken, getalenteerd. Dat is nooit veranderd. Elkaar veren in de reet steken, een sektarisch sfeertje creëren met eigen code's, eigen gebruiken, een eigen taaltje, en er een groot hek omheen zetten. Een wereld scheppen van gunnen en uitsluiten, faciliteren en blokkeren en daarin groeien, ijdeler worden dan ijdel, en uiteindelijk zelfs podia bouwen om elkaar toe te juichen en met prijzen te overladen.

Als je dan van de Römer-clan bent zit je gebakken, ben je al iemand voordat je oemand bent en, o ironie, loop je grote kans nooit iemand te worden.

Hier begon zo'n beetje de roem van de Römer-clan, in de tijd waarin "het vak" nog uitgevonden moest worden. Stiefbeen en Zoon, een remake van het Engelse Steptoe and Son.

www.youtube.com/watch?v=3IYTIQIAF8E