29 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `vinger`.

(met dank aan 'woorden.org').

als je hem een vinger geeft, neemt hij de hele hand (=als je iemand een beetje helpt, wil diegene altijd je hulp)

de vinger aan de pols houden (=in de gaten houden of alles goed gaat)

de vinger Gods (=het werk van God)

de vinger op de wond leggen (=precies aangeven waar het probleem zit)

de vingers jeuken hem (=het bijna niet kunnen laten er op los te slaan)

een vinger in de pap hebben (=ergens iets in te zeggen hebben, invloed hebben)

ergens de vingers voor durven opsteken (=iets durven aanvaarden - zijn verantwoordelijkheid durven opnemen)

het klopt als een zwerende vinger (=het past goed; het is logisch; het is volkomen juist; er is niets tegen in te brengen. (Equivalent aan: het sluit als een bus.))

hij heeft een vinger in de pap (=hij heeft invloed)

iemand geen vingerbreed in de weg leggen (=iemand niets in de weg leggen , absoluut niet hinderen)

iemand om zijn vinger (kunnen) winden (=alles van iemand gedaan (kunnen) krijgen of alles mogen)

iemand op de vingers kijken (=steeds kijken wat iemand doet, en of die het goed doet)

iemand op de vingers tikken (=een standje geven, berispen)

Iets door de vingers zien (=Iets oogluikend toestaan)

iets in de vingers hebben (=ergens ervaring en deskundigheid over hebben opgebouwd, waardoor men met grote kwaliteit en zonder fouten te maken, zich hiermee bezig kan houden)

iets op je vingers kunnen natellen (=iets erg gemakkelijk kunnen nagaan/checken)

lange vingers hebben (=veelvuldig stelen)

lekker is maar één vinger lang (=oppervlakkige genoegens geven ook maar een betrekkelijke voldoening. / leuke dingen duren meestal maar erg kort)

met de vinger nawijzen (=iemand uitgelachen)

mijn vingers jeuken (=ik heb zin om eraan te beginnen)

nattevingerwerk zijn / Met de natte vinger doen (=onnauwkeurig, overhaast of zonder de geschikte methode of middelen uitgevoerd werk)

om de vinger winden (=er gemakkelijk baas over worden)

op de vingers kijken (=(Op een vervelende manier) scherp toezien hoe iemand iets doet, zodat elke fout direct opgemerkt wordt)

op de vingers zien (=streng op iemand opletten)

vinger en duim naar iets likken (=iets erg graag lusten)

vingers en duimen aflikken (=iets erg graag lusten)

zich in de vingers snijden (=zichzelf (onbedoeld) benadelen)

zijn vingers aan iets branden (=zich in iets vergissen, nadeel aan iets ondervinden)

zijn vingers naar iets aflikken (=iets heel erg graag willen hebben)