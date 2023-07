Nu LIVE LIVE LIVE is het voltallige landelijke hoernaille naar Assen afgereisd voor de rechtszaak tegen het beroemde smeerbeertje Thijs R., telg uit de televisiefamilie Römer. Weldenkend mens Thijs stuurde volgens de verdenkingen foto's van z'n miniatuurpik naar meiden tussen de 14 en 16 jaar oud. Ook vroeg hij de meisjes om naaktfoto's en -video's, waarbij ze zichzelf moesten betasten, en had hij naaktfoto's en -video's van de meisjes in bezit. Meneer zat op dat moment tussen twee relaties (Katja Schuurman & Igone de Jongh) in. Wat een fenomenale dombo. Voor deze heikele zaak is natuurlijk maar een passende straf mogelijk. VOLLLLLLKERT!!!!

UPDATE: "Römer: 'Er is geen enkele dwang geweest'."

UPDATE: "'Er is wel over seks gesproken. Over seksualiteit, over masturbatie, de 'fingertips'', zegt Römer. De voorzitter vraagt hem wat ze dan precies bespraken. Nena was 14, Thijs Römer 37. 'Om en nabij', zegt hij." OVER SEKSUALITEIT

Trillend als een rietje, samen met pappie en mammie