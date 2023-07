Aankondiging van de rechtszaak van het jaar in de rechtbank van Assen rond de volstrekt onhebbelijke pipo Thijs Gröömer. Hij is dom als een stuk touw maar heeft een bek als een scheermes, daardoor vindt heel Nederland 'm stom en dus zoekt-ie z'n heil maar bij meisjes van 13 tot 16 jaar. Römer wordt verdacht van drie zaken. 1: hij vroeg de meisjes om naaktfoto's en -video's, waarbij ze zichzelf moesten betasten. 2: hij stuurde de meiden dickpics van zijn kleine Marcovermars. En 3: hij had naaktfoto's en -video's van de meisjes in bezit. Kinderporno dus. Gröömer kwam met de meisjes in contact via Twitter, het platform waar hij driftig stukkies over goede zeden en asociale burgers retweet. Lmao. Dik dertig media-aanvragen al voor de rechtszaak morgen. Wij zijn er niet bij, wij gaan echt niet met zo'n creep in een ruimte zitten. We volgen het wel via Twitter. Maar geen foto's van je pik sturen, he Thijssie?

Haha sukkel