Buiten is het 25 graden maar binnen zijn wij aan het werk, lazen wij vanochtend een niet bijzonder goede maar toch zeker ook niet slechte column van Ronald (prof. dr. Oom) Plasterk in de Telegraaf en openden wij de sociale media kanalen om te zien dat Links zich heeft Verenigd in doen alsof dit de allerdebielste column ooit is. En dat terwijl er vandaag een veel dommere column in de Volkskrant staat (het is niet bij te houden allemaal). Maak je daar dan eens druk over! Maar nee hoor. Het is weg met Ronald voor weg met Ronald na en nu hebben wij een kloosried geschreven van een lange 'X' van Tim Hofman over die column alleen maar omdat het zo'n hemeltergend irritante lange 'X' was. Schoot het maar een beetje op die klimaatramp dan hoefde dit allemaal niet meer.

KIJK NOU WAT WE GEDAAN HEBBEN

TH: goeiemorgen! we beginnen vandaag met de vraag of Boomald Plasterk elke ochtend zijn brein impregneert met één of twee eetlepels zoutzuur.

GS: Prima begin. Iets met zoutzuur, een moeilijk woord ('impregneert') en net niet helemaal geslaagd naamgrapje. We hadden het zelf niet beter kunnen doen.

TH: ik bedoel, als je na jaren NCTV-rapporten lezen niet ̶b̶e̶g̶r̶i̶j̶p̶t̶ wil zien dat de dreiging komt van extreem rechts en jihadisme (conservatieve alliantie, yeah🤝), en niet van geweldloze bakfietsdemonstranten die met soep gooien en hun klauwen wel eens aan een snelweg plakken, moet je misschien wat anders gaan doen dan alarmistische (toch?) schoolkrantstukjes uitbraken in een krant met een miljoen lezers.

GS: Dit is raar. Hoezo is voor iemand die zichzelf er altijd zo over op de borst klopt dat hij 'tegen de macht is' een stapel NCTV-rapporten opeens de absolute waarheid en het einde van een maatschappelijk debat? En vooral, waarom zou het feit dat jihadisten en extreem-rechtse types ook gevaarlijk zijn betekenen dat er geen geweld kan worden gebruikt door klimaatactivisten?

TH: en ik snap het. klimaatdemonstranten zijn soms ook vervelend. dat is precies de bedoeling, om zo vanuit een onmachtige positie hopelijk een beetje bewustzijn bij mensen mét macht te creëren - bijvoorbeeld voor het gegeven dat Pakistan onder water staat, half Zuid-Europa brandt

GS: De column gaat dan ook niet over hoe vervelend klimaatdemonstranten zijn, maar over concrete aanwijzingen dat het best wel eens een tikkie gewelddadiger zou kunnen worden allemaal. Plasterk schrijft letterlijk: "Gemiddeld zullen de aanhangers van de klimaatbeweging geen geweld tegen personen plegen, maar dat gold destijds voor de doorsneeleden van de Vereniging Milieu-Offensief ook, alleen nét niet voor Volkert van der G., en je hoeft er maar één te hebben."

En die 'onmachtige positie' van klimaatdemonstranten is ook nogal relatief, als je tegenwoordig als ambtenaar (in dienst van 'de macht') vrij krijgt om aan het klimaat te besten. Mensen met macht vliegen de hele wereld over voor klimaatconferenties maar kennelijk is het belangrijk dat ze nog net even drie onsjes bewustzijn extra krijgen via preken van stemloze figuren zoals Carice van Houten. Het zijn ook nooit echt types 'zou slachtoffer van de toeslagenaffaire kunnen worden' die met hun potje verf een Van Gogh herstelbaar beschadigen hè?

TH: en de poolkappen harder smelten dan de moraal van SGPers als ze weer eens kans zien om een vrouwenrecht af kunnen nemen.

GS: Ja ho wacht even. De moraal van SGP'ers is juist dat ze vrouwen rechten af willen nemen dus die smelt helemaal niet. Beetje alsof je twee lepels zoutzuur in een kopje koffie impregneert, deze vergelijking.

TH: maarja. weet je wat ook vervelend is? een klimaatramp. en een fossiele industrie die al veertig jaar weet dat wat zij doen ons leefdecor sloopt en er alles aan gedaan heeft om overheden en burgers het tegendeel te laten geloven. en dan nu nog steeds miljarden subsidies slurpen, naast de recordwinsten die ze boeken als de normale burger lijdt onder een energiecrisis. reden genoeg voor wat alarmisme.

GS: Ja maar de column gaat nu juist over de vraag wanneer dat alarmisme overgaat in iets anders, wat ook gevaarlijk is. Een 'lesser evil' (in de ogen van de dader) misschien, maar wel een 'evil'.

TH: en er is vast EEN risico dat een "klimaatalarmist" iets geks doet. maar er is ook EEN risico dat je morgen struikelt en met je blote lul op een egel valt.

GS: Ja going out on een bepaald limb here maar het risico dat een "klimaatalarmist" iets geks doet en wij er last van hebben lijkt ons groter dan het risico dat wij morgen met onze blote lul op een egel vallen. Als wij in de buurt van egels komen hebben we namelijk (meestal) onze broek nog aan.

TH: of een column tikt en overkomt als een AliExpres Sociaal-Democraat met de pen van Hans Wiegel op een slechte dag.

GS: of een tweet tikt en overkomt als een Action Social Climate Warrior met de pen van Sybren Kooistra op een gemiddelde dag.

TH: kan allemaal! en wie zegt eigenlijk dat Plasterk -zelf toch ook echt schrijver voor een Kaag/Timmermans-alarmistische, Asiel-alarmistische en ̶w̶o̶k̶e̶ mensenrechten-alarmistische krant- niet zélf per ongeluk een destructief vuur in een lezer aanwakkert? kleine kans! nergens op gebaseerd! geen enkel onderzoek wijst hier op! maar blijkbaar toch reden genoeg om zoiets op een groot platform maar even op te gooien.

GS: Ja dat kan. Maar je kunt ook struikelen en met je blote lul op een egel vallen.

TH: enfin. klimaatactivisten, die overigens ook gewoon in bosjes opgepakt, van hun nest gelicht en veroordeeld (afgelopen week nog zeven) worden, zijn het probleem. om bang voor te zijn. misschien wel moordenaars.

GS: Waren het maar bosjes, dan namen ze tenminste nog CO2 op.

TH: ik denk twee lepels zoutzuur. misschien wel drie. opstaan, koffie, spoeling met zoutzuur, krantje maken!

GS: Krantje maken. Die term komt trouwens uit de koker van de kliek van 'talkshowtje maken' voor SBS6 maar dit is misschien iets te inside allemaal. Zin om zoutzuur in onze koffie te doen nu.

Hee. Een Journalist van het Jaar.