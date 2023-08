Weet u wat leuk is? Vrouwenvoetbal! Dat is voetbal, maar dan met vrouwen. Dat is ons toch een partij leuk. Wij vinden vrouwenvoetbal echt geweldig, ontzettend gewoon. Daar gaan ze alweer, dat voetbalt zo heerlijk over het veld heen, lekker schoppen tegen de bal enzo, corner, penalty, WK dit, kwartfinale dat. Man man man het is echt fantastisch. VROUWENVOETBAL. Hadden we dat al gezegd? Echt heel erg leuk hoor. Ze zeuren ook niet hè. Ze zijn ook nooit gemeen. Ze spelen niet vals. Het zijn net mannen, maar dan perfect. Och jongens jongens jongens wat is het toch genieten. Dat hele WK mag wat ons betreft nog maaaanden duren. U kunt ons inhuren voor spoken word columns op de radio met leuke grappen over Panama (panna-ma, snapt u) en dan kunnen we ook nog wel een keer vertellen hoe leuk we vrouwenvoetbal vinden. Of anders komen we wel langs bij De Slimste Mens, ook al zo'n geweldig programma, bijna net zo leuk als vrouwenvoetbal, om onze mening te geven over vrouwenvoetbal (die is: positief). Hopelijk is er ook weer snel een talkshow waarin het gaat over vrouwenvoetbal, die kan ons ook uitnodigen, want wij zijn er dus enorm fan van. Van vrouwenvoetbal dan hè. Super. Super. Super. Wanneer spelen we weer?

Op de foto: een voetballende vrouw