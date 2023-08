Hee. Een minister die niet luistert naar experts in het veld met ervaring, naar mensen die dag in dag uit met de materie te maken hebben en met hun poten in de modder staan, maar gewoon maar iets doet zonder na te denken, dondert niet of het werkt, als het maar daadkracht uitstraalt. Dat hebben we eerder gehoord en dat was natuurlijk toen Hugo de Jonge met zijn bloemschoenen door de porseleinkast van het coronabeleid liep, en nu hebben we dit weer. Het Rijk heeft alvast zelf 2000 'flexwoningen' gekocht om de woningnood op te lossen, en daarvan zijn er maar liefst 100 gebruikt. Dat is: 5%. 1900 woningen (oftewel 95%) liggen nog in de opslag. "Het ministerie wil nadrukkelijk niet spreken van een fiasco. De woordvoerder zegt dat er veel is geleerd van het aankoopproces van de flexwoningen. ‘Achteraf gezien hadden we dit anders moeten doen, met minder strikte standaarden. Doordat we hebben laten zien dat er snel woningen geproduceerd kunnen worden, hebben we wel de markt in beweging gezet.’" Dat is toevallig: wij hebben ook wat geleerd. Of nou ja, we wisten het eigenlijk al. Hugo de Jonge kan niks. Hoewel. Hij kan zijn hond een banaan voeren. Wij beoordelen de stelling 'Hugo de Jonge kan niks' dan ook als half waar.