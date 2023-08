GeenStijl Januari. Was er maar een Urgenda die deze zaak naar de rechter brengt. Was er maar een Raad van State die een totaalverbod op spouwmuurisolatie instelt. Was er maar een Vollenbroek die tegen de overheid gaat procederen om spouwmuurisolatie te verbieden. Was er maar een vleermuismeisje dat op vrijdag niet meer naar school gaat. De oplossing is om spouwmuurisolatie te salderen met gesubsidieerde vleermuizenkastjes. Maar ja, dat is weer niet eerlijk jegens mensen die geen spouwmuren hebben. Hoe. Nu. Verder? (bron)

Welnu. De Raad van State heeft gesproken. U MOET NOG BETER IN DE SPOUW KIJKEN. Niet ff met een zaklampie en/of een endoscoopje. Maar eerst een quickscan, daarna vervolgonderzoek, vervolgens een vervolg op het vervolgonderzoek (per kwartaal), een echografie, daarna DNA-testen, en pas als die allemaal vleermuisnegatief zijn, mag de isolatie in de spouw. Kosten: 25.000 euro, per muur, minstens. Gooi Groningen maar weer open, dit gaat miljarden kuubs gas kosten.