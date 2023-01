Vleermuizen gaan massaal dood omdat u van Rob Jetten aan de radiatorfolie, tochtstrips en spouwmuurisolatie moet. Vooral dat laatste is echt KILLING voor de vleermuis, een uiterst nuttig en divers beestje dat wel 800 vliegen op een dag eet, waardoor u weer VIESBAH GIF gaat kopen tegen de muggen, en de wereld nog harder naar de kloten gaat. En het ergste is nog: het massaal verjagen van vleermuizen wordt zelfs GESUBSIDIEERD door de Nederlandse overheid. Voor die twee Bulgaren die in 1 ochtend uw spouwmuren volkwakken met miljarden plastic bolletjes krijgt u nog gewoon geld ook, en die Bulgaren kijken heus niet in de spouw of daar zo'n grappig vledermuisje ondersteboven hangt of bellen DeVleermuisTeller, nee, die Bulgaren hebben nog 4 adressen die dag. Was er maar een Urgenda die deze zaak naar de rechter brengt. Was er maar een Raad van State die een totaalverbod op spouwmuurisolatie instelt. Was er maar een Vollenbroek die tegen de overheid gaat procederen om spouwmuurisolatie te verbieden. Was er maar een vleermuismeisje dat op vrijdag niet meer naar school gaat. De oplossing is om spouwmuurisolatie te salderen met gesubsidieerde vleermuizenkastjes. Maar ja, dat is weer niet eerlijk jegens mensen die geen spouwmuren hebben. Hoe. Nu. Verder?