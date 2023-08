Omroep ZWART begon tegelijkertijd met Ongehoord Nederland en waar die laatste al begonnen was met uitzendingen maken voor ze überhaupt op de NPO te zien waren, weten we van Omroep ZWART eigenlijk alleen dat ze bestaan omdat omroepbaasjes Akwasi en Gianni Lieuw-A-Soe in een interview laten weten dat ze nog steeds bestaan. "Eerlijk? We hebben ons erop verkeken. Een publieke omroep oprichten is anders dan een omroep zijn", aldus Akwasi en ja, dat is inderdaad eerlijk. Het oprichten ging soepel, de benodigde 50.000 leden hadden ze zo binnen. 57.732 in 2021 om precies te zijn. MAAR daarna werd het op anderhalve programmapoging en een paar ingekochte buitenlandse docu's na nagenoeg doodstil rond de omroep, en nu lezen we in een interview dat het aantal leden is gehalveerd tot 31.511. Superleuk hoor, dat Akwasi een nieuw zuiltje wilde toevoegen aan een stervend medium, maar kijkers zijn ook maar gewoon consumenten: if you build nothing, they will leave.

Drie jaar na de oprichting weet nog steeds niemand van hun bestaan en dat terwijl Ongehoord Nederland - ook een niche-bediener - een naamsbekenheid van 83% claimt (bron: jaarverslag 2022), en nog steeds ten noorden van de 50.000 leden lijkt te bestaan. Hun wiki is ook een stuk langer dan die van ZWART maar dat komt door alle controverses. Als je die verhouding in argusogen vergelijkt, was het kennelijk teveel gevraagd om de kritische vraag te stellen waarom de ene omroep al vóór toelating op de treurbuis programma's op YouTube maakt en de andere omroep met vergelijkbaar budget eerst twee jaar mag droogzwemmen zonder noemenswaardige programma's of kijkcijfers. Want de leden lijken dat dus niet te pikken, maar de omroepbazen (en de interviewer van DPG.be) boeit het kennelijk niet. Omroep ZWART, prima naam voor een taxpoetcrematorium...

UPDATE: Omroep Akwasi speelde vals met ledenwerving en is dus eigenlijk een illegale omroep en tevens oplichtersdief van belastinggeld.

Voordat er gezeik over komt: 'Hollandse jongen', HIS WORDS

Jongen, begin toch gewoon een stadsomroep