Och, ik hou wel van dit weer. Kamperen moet je niet doen in Nederland, ga gewoon in een natuurgebied wonen. Het is hier prachtig woest en ledig in de heuvels aan het bos, zonnetje breekt net door - geen toerist te bekennen, wel wat dassen en wilde zwijntjes gezien. Maar ik gun de pensionado's deze tien daagjes leedvermaak, want voor de rest van het jaar zitten ze zich ook maar af te vragen waarom ze zich vroegtijdig hebben begraven in zo'n seventies konijnenhok in een of andere Zuid-Europese badplaats zonder enig contact met de plaatselijke bevolking. Als de meute zo weer aan het werk is gaan we wel weer op reis naar interessantere streken.