Beweging in de huizenmarkt! Vooral in Amsterdam en Rotterdam komen steeds meer woningen leeg te staan en dat is een uitstekende kans voor de starter met een laag eisenpakket. De beschikbaarheid is niet het gevolg van Hugo's ingevingen of een daadwerkelijke betaalbaarheid van grootstedelijke stenen, maar het resultaat van de explosieve sfeer die al tijden heerst in onze steden. Een sfeer gecreëerd door criminelen met Unabomberambitie die geholpen worden door de lokale gemeente die de slachtoffers van een beschadigde voordeur in recordaantallen het huis uitzetten. "In de hoofdstad ging het tot nu toe al om zestien woningen en bedrijfspanden, in de Maasstad 28." Dat gebeurt officieel om de buurt te beschermen, maar het is wel makkelijk voor de amateurknallers dat ze niet langer hun best hoeven te doen, omdat enkel de dreiging al genoeg is om hun doelwit met een gemeentelijk bevel uit huis te jagen. Dat wordt weer feest als die ""jongeren"" terug zijn van hun drugsgeldvakantie aan de andere kant van de Middellandse Zee en het geknal weer toeneemt. We houden voorlopig een schuin oog op Funda en de woningcorporaties voor buitenkansjes met een explosief verleden.