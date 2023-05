Vroeger, als je naar wee wee wee punt en oo es punt en el ging, was het groot nieuws als er ergens een explosie was geweest. WOW TRUUS, een EXPLOSIE, ECHT???? Maar ja, vroeger was cocaïne nog iets om op de plee in je neus te punten, tegenwoordig doe je dat gewoon in het midden van de dansvloer, en dan kijkt er niemand van op. Derhalve: meer geld, meer belangen, meer explosies - dit jaar in Rotterdam al 56. Bij GeenStijl was het reeds klein bier, bij de NOS is het geeneens een headline meer. Slap geleuter over fysiotherapeuten is veeeeeel belangrijker. Gaaf land!