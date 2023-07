Narcoland

Land zit in de lift vraag alleen niet welke lift! In de eerste helft van 2023 vonden er al 246 aanslagen plaats met explosieven op vooral woningen en bedrijven in vooral Amsterdam en Rotterdam. En dat is dus Nu Al meer dan in geheel rampjaar 2022. En u verwacht het wel maar dit nobele ambacht lijkt nagenoeg volledig in handen van "jongeren" of zelfs "minderjarigen". De NOS: "Van de verdachten die in een paar maanden tijd werden opgepakt voor excessief geweld (explosies en beschietingen), blijkt twee derde jonger dan 23 jaar. Een op de tien is minderjarig. In Rotterdam blijkt zelfs ruim een kwart van de explosieverdachten minderjarig. De jongste opgepakte verdachten waren 14 en 15 jaar oud." Bijna alle explosies vinden plaats in crimineel verband, waarbij zowel dader als slachtoffer bij voornamelijk drugshandel betrokken is.

Woningnood!