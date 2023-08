Zondagavond; toen al de vierde aanval die week

Even korte tijdlijn. Afgelopen zondag vonden er meerdere drone-aanvallen plaats op Moskou en dat waren niet eerste die week. Russische autoriteiten claimen dat ze de meeste drones uit wisten te schakelen, maar dat er ondanks "electronic suppression" toch eentje een flatgebouw in Moskou's financiële district raakte - zie bovenstaand. Ook werd een internationaal vliegveld door de aanvallen tijdelijk stilgelegd.

Diezelfde zondagmiddag zei Zelensky zélf: "Gradually, the war is returning to the territory of Russia – to its symbolic centres and military bases, and this is an inevitable, natural and absolutely fair process." Dat is een categorische trendbreuk met voorheen, toen Oekraïense betrokkenheid bij welke aanval op Russisch grondgebied dan ook steevast ontkend werd.

En ook gisteravond was het opnieuw raak. En niet zo'n beetje ook. Naar verluidt werd in Moskou het o.a. "IQ-gebouw" geraakt, waarin maar liefst 7 ministeries gehuisd zijn. Het is maar zeer de vraag hoe deze escalatie door de Oekraïense zijde gaat vallen bij hun broodheren. De Britten noemen het vooralsnog: "Drone attacks against Moscow and the rising age limit for mobilization indicate that the Russian state is failing to isolate its population from the war."

Meer na de breek.

Afgelopen nacht

Oekraïens propaganda-filmpje waarschuwt voor drone-aanvallen op Rusland

Afgelopen nacht

De Oekraïense drones in kwestie