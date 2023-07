Okee jongens help ons ff want we volgen het niet meer. Het kabinet is gevallen en derhalve demissionair. Het is reces. De ene helft van het land vreest de komst van de grote witte oude duivel-schijt-op-de-grote-hoop van de andere helft van het land. En bij Nieuwsuur gaan ze zitten keuvelen over de vraag hoeveel ouders een kind zou moeten kunnen hebben (DENK: 2. GroenLinks: 2+). Maar wij willen eerst iets anders opgehelderd hebben. Vorige week zijn PvdA en GroenLinks als twee partijen met ongeveer dezelfde geaardheid in een gedwongen huwelijk geregistreerd partnerschap gestapt. Mama Attje en Toyboy Jesse krijgen een derde Daddy aan het hoofd van hun tafel. Opgeteld peilt het roodgroene gezin 27 zetels in de kraamkamers van de verkiezingsuitslag. Maar niemand weet hoe het vehikel heet, hoe het moet gaan heten en hoe wij het moeten noemen. Je kan wel 'GroenLinks PvdA' op het scherm achter Lisa Westerveld (GroenLinks) zetten. Maar dit is verwarrender dan een kind dat op school moet uitleggen waarom het twee mama's, een papa en een nonbinaire paarsharige transgroomer met een TikTok-fetisj heeft. Het boeit ons niet aan hoeveel ouwe witte daddy's Lisa zich politiek wil uithuwelijken, MAAR KIES VERDOMME EERST EENS EEN NAAM VOOR HET NIEUWE FUSIEKIND JA.

Hahaha, @miraroodgroen

Timmertrump maakt Witte Mannen Great Again!

RoodGroen of hoe fictie de realiteit voor was