Oké, eerst het goede nieuws. Koreaanse wetenschappers (de zuidelijke, de noorderburen mogen alleen aan raketten werken) claimen een nieuwe supergeleider gecreëerd te hebben die werkt op kamertemperatuur. Een enorme doorbraak omdat de supergeleiders die we momenteel gebruiken in bijvoorbeeld MRI-scanners alleen werkzaam zijn bij extreem lage temperaturen en daarom gekoeld moeten worden met vloeibaar helium. Als de vereiste van een groot en ingewikkeld koelsysteem wegvalt, opent dat de weg naar een berg aan nieuwe toepassingen voor supergeleiders en kan het de eerste dominosteen vormen in een reeks aan doorbraken op het gebied van onder meer quantumcomputers, kernfusie en maglev-technologie. Maar laten we de champagne niet te vroeg spuiten, want er hangen nog donkere wolken boven deze zogenaamde ontdekking. Zo is de publicatie nog niet gepeerreviewd, waardoor de claims van de wetenschappers momenteel net zoveel waard zijn als die van de dorpsgek die beweert gods woord te supergeleiden. Verder zijn de onderzoekers niet erg bekend in deze sector, is hun paper niet altijd even duidelijk en komen bij dit onderwerp meer papers niet door de kritische keuring. Oftewel, we moeten nog even wachten totdat andere wetenschappers de resultaten kunnen reproduceren voordat de kurken knallen. Dat wachten kan op de hypetrain vol hopium in dit draadje of bij de meer realistische kijk alhierrr.

It's alive! Nou ja, eventjes

Powermove