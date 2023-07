Het kost 2,2 miljoen euro (plus opknapkosten), maar dan krijgt u ook wat: lodges, standplaatsen, speelvoorzieningen, een verwarmd buitenbad en vooral een uitstekende compensatie voor het weigeren van asielzoekers. Gemeente Twenterand zit namelijk helemaal niet te wachten op asielzoekers en gezien de verhalen uit Ter Apel kunnen we ze dat niet kwalijk nemen. Om te voorkomen dat de opvang ze door de Overijsselse strot wordt gevanderburgd, kopen ze nu een complete camping om Oekraïners die niet bij Claudia mochten te huisvesten. Zo’n 150 tot 200 oorlogsvluchtelingen die daar mogen chillen in hun chalet tot dat akkefietje over de erfscheiding met buurman Poetin is afgehandeld. Daarvoor plaatst de gemeente zelfs nog dertig chalets bij en speelt het de komende jaren campingbaas: alles om te bewijzen dat ze zo druk zijn met Oekraïners dat voor asielzoekers echt geen plek meer is. Ook niet als die oorlog achter de rug is en de Oekraïners weer vertrekken. "Dan verkopen we de camping weer. Mogelijk aan iemand die hier opnieuw een camping wil beginnen." We wensen de opvolger van Van der Burg alvast succes met de opvangcrisis, want de gemeenten zitten duidelijk niet op meer, meer, meer asielzoekers te wachten.

Wat een paradijs