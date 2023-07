Hoe heet het bootje? De Blauwe Knoop?

Mijn hemel, ben je een minderheidsgroepering als je lid De Blauwe Knoop bent? Word je gemarginaliseerd als je niet drinkt? Je drinkt gewoon niet, that's all, je nuttigt geen alcohol, finito.

Nou, hoeveel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden bootjes kunnen we dan niet mee laten varen? Waaronder uiteindelijk een bootje met lieden die de Pride niet willen vieren?

Pride, trots, als je overal trots op kunt zijn, dan betekent trots helemaal niks meer. "Ik ben er trots op dat ik geen alcohol nuttig". Bullshit. Je zou er wellicht trots op kunnen zijn dat je van je drankverslaving af bent gekomen, of met roken bent gestopt, of tig kilo bent afgevallen, of eindelijk na tien jaar je rijbewijs hebt gehaald, of via de avondschool alsnog een papiertje hebt gehaald. Maar is dat reden om in een bootje mee te varen tijdens Pride en je te identificeren met al die activistische letterbakkers en linkse wereldverbeteraars? Straalt er dan iets extra positiefs naar je af? Word je ergens door geheiligd?

Een speldje als je de vierdaagse hebt gelopen, ik begrijp het wel, leuk aandenken, maar is dat iets om trots op te zijn? Heb je dat nodig om jezelf iemand te voelen? Geeft het je kracht, zoals een flesje gewijd water uit Lourdes?

We zijn een zwak volk geworden en worden almaar zwakker. Met een bootje op Pride meevaren, want je hebt de wereld wat mede te delen, je hebt een boodschap, je drinkt geen alcohol...

Maar je moet wel queer zijn, anders mag je niet mee.