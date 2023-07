PvdA/GL is al groter dan de VVD, PVV of BBB en zal de formatie leiden

Nadat Nederland tot open grenzen en een bouwstop is gedwongen, komt er vanuit Brussel een zwaargewicht uit zijn graftombe rollen om het karwei af te maken. De lijsttrekker voor RoodGroen of GroenRood blijft alleen als hij premier wordt. De rest van ons politieke proces is hem te min. Zijn ego past louter in het torentje. Zijn combinatiepartij heeft de VVD, de PVV en de BBB links ingehaald.

Dat RoodGroen of GroenRood een coalitie kan vormen met derden, is zeker. Terwijl de PvdA en GroenLinks in de oppositie zaten, zagen we al toeslagencircus in samenhang met vele andere inkomensafhankelijke regelingen een poging doen op de euro nauwkeurig inkomensverschillen en lasten volledig weg te nivelleren met een onuitvoerbaar bureaucratisch proces. Alles kan en mag!

“Zo is een alleenstaande ouder van twee kinderen met een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning afhankelijk van tien inkomenselementen, afkomstig van zeven instanties. Gemiddeld moet hij ongeveer 18 (digitale) formulieren per jaar invullen en 80 betalingen verrichten. Valt er één van die voorzieningen weg, bijvoorbeeld door een fout van betrokkene of van de instantie of door een verrekening, dan kunnen er direct financiële problemen ontstaan.” (2013 & 2019, Nationale Ombudsman, PDF p15)

De commissie herstel toeslagen kan het allemaal achteraf niet reconstrueren, natellen of herstellen. Het gaat minimaal nog twee kabinetten duren. Nederland nog socialistischer maken is voorlopig praktisch niet meer uitvoerbaar. De toestand binnen de fiscus is kritiek, de ICT-problemen duren al achttien jaar. Pas in 2026 ontstaat er ruimte nieuw fiscaal beleid te ontwikkelen of in te voeren.

Hetzelfde geldt voor het milieubeleid. Europese verdragen uit een ver verleden worden nu gebruikt voor een bouwstop, een poging alle boeren uit te kopen, terwijl we dondersgoed weten dat er in Nederland zelfs zonder boeren al veel te veel stikstof neerslaat om in 95% van Nederland ooit te bouwen. Check het derde kaartje op: (2023 PBL, PDF p4). We blijven op slot voor groene idealen.

We missen een miljoen woningen, maar de vergunningsverlening ligt al jaren stil, de bouw zelf binnenkort ook. Het kost namelijk gemiddeld tien jaar om woonwijk te ontwikkelen, dat hele proces ligt stil. Het eerste wat een nieuw kabinet mag doen, is alle bouwvakkers gaan omscholen, want we gaan niet bouwen, om ze jaren later terug te vragen voor de bouw. Dat is de horeca ook niet gelukt.

Omdat er te weinig woningen worden gebouwd en te weinig sociale huurwoningen vrijkomen, breidt de asielcrisis zich uit tot de koopmarkt. Panden worden niet meer opgekocht door buitenlandse beleggers en huisjesmelkers, maar door het COA en gemeenten voor minderjarige asielzoekers en statushouders. Enige rem om migratie was voor D66 en ChristenUnie niet bespreekbaar.

Op socialisme, milieu en immigratie zou een buitenstaander kunnen denken dat de PvdA en GroenLinks al jaren alleenheerser zijn. Hun verkiezingsprogramma wordt al jaren netjes aangehoord en uitgevoerd. Geen verantwoordelijkheid, wel invloed. Frans Timmermans hoeft alleen maar bestaand beleid te oogsten en uit te bouwen, om de rest van de dag rustig te borrelen en tafelen.

Zo gaan we reclame voor vliegvakanties of vlees, vis en fossiele producten verbieden om zo uw gedrag nog milieuvriendelijker te maken. Een plastictoeslag of statiegeld op blikjes, idealen zijn leidend, praktische uitvoerbaarheid of gebrekkige milieuwinst zijn geen argumenten. Deugen is belangrijker dan het effect of de kosten onder de streep. De intentie telt, niet de inhoud.

Met stikstof mogen we geen stap meer achterwaarts maken, zelfs niet als we daarna voorwaarts kunnen. Op andere milieudossiers maken we een stap voorwaarts, in een poging onszelf in een ravijn te storten. Zicht op de lange termijn zijn we kwijt. Dat we te laat en te klein zijn om klimaatverandering te stoppen ontkennen we, en daardoor lopen we achter met klimaatadaptatie.

Een nieuw kabinet gaat een erfenis vinden, die haar weerga niet kent. Vergeet de staatsschuld, we verdrinken in technical debt. We hebben iemand nodig die een riool kan ontstoppen, lijken uit kasten kan halen, de rechtsstaat kan herstellen en ouders hun kinderen, dossier en geld kan teruggeven. Er is geen tijd, geld of energie voor nieuwe plannen, eerst netjes de rommel van voorgangers opruimen.

Wil het echte schaap met vijf poten opstaan?