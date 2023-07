U kent Tom Staal: het is een man van culturen. Vandaag ontmoette hij op de Zwarte Cross zijn grote held Hans Dorrestijn (daarover later meer) en later op de dag, toen het promillage het langzaam maar zeker begon te winnen van de ratio, stak hij zijn microfoon op de plekken waar de zon niet schijnt. Want die Zwarte Cross, dat is een van die fijne plekken in Nederland waar nog veel kan, veel mag en veel hartstikke gezellig is. En weet u wat het vanavond was, daar op Zwarte Vrijdag? LADIES NIGHT! Vrouwenpower. Vrouwen, vrouwen, vrouwen, voorwaarts in de strijd! Nou ja, u kent het allemaal wel, en dat dus op de Zwarte Cross. FILMPJE!