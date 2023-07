Makkers ga er maar eens goed voor zitten. Sjokken voor volwassen. Ook bekend als de wandelvariant van de Elfstedentocht zonder dat-ie nooit doorgaat omdat Gerrit Hiemstra weer heeft zitten kloten met de kaartjes. De Vierdaagse. Ze zijn massaal het slachtoffer van de klimaatmaatregelen. Huilend van de kou komen ze over de finish. Huismoeders, scouts, scouts met wapens (militairen noemen we die), heel veel vrouwen met de naam Gerda (moet je langs de kant eens heel hard 'Gerda' roepen, kun je lachen), mannen die geen zak te doen hebben, mannen die thuis niks te vertellen hebben, de lijsttrekker van DURF KATWIJK én Dionne Stax natuurlijk. Uitlopen is een enorme prestatie al valt dat ook wel mee als je er net 2.000 eenheden EPO in hebt geklapt. Harm Edens staat in de finishzone met z'n keiharde microfoon in zijn broek hand. Die finishzone noemen ze in de wetenschap ook wel de Gerdadriehoek, omdat er heel veel mannen met de naam Egbert op mysterieuze wijze zijn ontdaan van hun mannelijkheid. Maar zonder gekheid, respect iedereen. Wat een takkeneind. Veel kijkplezier!

Dionne Stax in actie tijdens de tweede etappe