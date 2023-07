Zoals VanMoof de oorlog met de kredietverstrekkers verloor en Jesse Klaver de oorlog om het lijsttrekkerschap verloor hebben we met z'n allen de War on Drugs verloren. Dag in dag uit staat iedereen op het Leidseplein of in de Witte de With de neus vol te proppen met gordonzaagsel en mede daarom is het iedere dag raak in de stad. Gisteren twee explosies in Rotterdam, afgelopen nacht wéér twee explosies in Rotterdam (en net als gisteren opnieuw aan de Wolphaertsbocht). Twee biems per nacht is tegenwoordig de standaard in Medellín aan de Maas. Ook in Diemen een explosie. U kent Diemen als het Compton van Amsterdam, door die snoeiharde yogabangers van Bange Hans & Kaassoufflé. Onze demissionaire MinJus Dinges Hysterius is veel te druk met tegen bomen pissen om alfa van de roedel te worden dus daar gaat de komende tijd natuurlijk weer geen reet veranderen. Wanneer valt er eigenlijk weer eens een dooie?