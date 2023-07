Het is de maandag na de week na de maandag die anders was dan alle andere maandagen in de Nederlandse politiek. Mark Rutte is gaat weg, Hugo de Jonge gaat weg, Wopke Hoekstra gaat weg, Dusan Tadic gaat weg, Sigrid Kaag gaat weg, Carola Schouten gaat weg en nog een paar lui die we nu alweer vergeten zijn gaan ook weg. Maar Mirjam Bikker, het gezinsgezinde gezicht van de ChristenUnie, die blijft. Het was Bikker die voor het eerst in het openbaar haar tanden liet zien tijdens de geklapte coalitie-onderhandelingen over migratie. En met dat verhaal gaat Bikker nu naar de kiezer: "Ik wil me inzetten voor een land waar we goed voor elkaar zorgen, waar elk leven waarde heeft en iedereen ertoe doet." Geen abortus en euthanasie, onbeperkte immigratie en onbetaalbare zorg dus. Dat worden vijftig zetels.

OUWEHAND JOINS RACE

UPDATE - André dinges toch geen kandidaat