De Volkskrant ging ter kerke in de Meloenenparochie van voorganger Mirjam, waar vroom gezucht werd onder de kabinetsval die de ChristenUnie zelf mede heeft veroorzaakt. Alleen heet het in de verslaggeving over de zijige gristenen niet "een breuk forceren" of "het land in onzekerheid storten" of "kiezen voor het eigenbelang over de rug van oorlogskindjes" - neeee, bij de bijbelstampers heet het een bezwaard gemoed over waarden die je niet kunt inslikken. Helemaal bedwelmd door het semantische sausje van god en psalmen laat Raoul du Pré zich verstikken onder het zelf gehaakte boetekleed dat de partijvoorgangers zichzelf omhangen. Oh oh oh wat was het zwaar en moeilijk om te stoppen met meloenen slikken. Bij andere partijen zou je kunnen denken aan een staaltje vernuftige machtspolitiek en opportunisme richting de nieuwe verkiezingen maar de ChristenUnie geniet - ten onrechte - het morele voordeel van de twijfel.

HALLOOO dat is gewoon politieke PR met den Bijbel hè? Zo makkelijk wordt vergeten dat Gert-Jan Segers jarenlang alle meloenen van Mark slikte, en daarmee zowel rechtsstatelijk twijfelachtig gedrag gedoogde als tienduizenden mensen in de ellende en onzekerheid liet bestaan. Hij ging door de dividendpomp (terwijl hij dat een breekpunt had genoemd), hielp bij de wederopstanding van Rutte III als Rutte IV (terwijl hij gezworen had dat ie nooit meer met Rutte zou instappen) en snikte met enige regelmaat zijn Meta-klaagmuur vol over hoe moeilijk het weer was om jezelf te verloochenen voor een beter Nederland voor de macht, de macht, alles draait om de macht. Hullie van de ChristenUnie zijn de allergrootste huichelaars van de laatste twee kabinetten Rutte, nog erger dan D66 die zich in al hun openlijk geëtaleerde verhevenheid en arrogantie tenminste niet verschuilen achter een muur van zijige eigenheiligheid, maar nu de pepermuntsabbelaars voor Hicham (8) uit Syrië opkomen, zijn het ineens de allergoeiste samaritanen. Met hun gezellig oubollige aah-coochie-coochie christendogma's.

Weet je wat wij zien? Hoe de bij het grote publiek volstrekt onbekende Mirjam Bikker (Utrecht uitgezonderd) een lepe manier gevonden heeft om te breken met het faux-vrome verleden van haar voorganger, een kuis principe koos waarmee je alle corporate media kunt laten knielen omdat die hetzelfde geloof aanhangen, samen Mark Rutte te kruisigen als het ware kwaad dat oorlogskindjes haat en zelf als moreel geweten de kudde verder naar het demografische offerblok leiden. Het probleem met politieke partijen is, net zoals met religies trouwens, dat ze keer op keer moreel failliet kunnen gaan zonder ooit helemaal te verdwijnen. Onze overgrootvader zaliger wist het al ver in de vorige eeuw: Motregen en fijne christenen maken je op den duur zeiknat.

Enfin tot zover onze preek voor eigen parochie. Iemand nog een zure appel uit een of andere verboden tuin?

Viezeriken. It takes one to know one

S M E R I G E S C H I J N H E I L I G E S M I E C H T EN