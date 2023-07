:

Gegeven dat niemand van ons bij welke partij dan ook, al zijn wensen vervuld krijgt, lijkt 't mij beter niet te mierenneuken op partij niveau en poppetjes.

Van belang is hoe het beleid in algemene zin, effectief in de meest gunstige richting bijgesteld te krijgen.

Duidelijk is dat die klimaatwaanzin, too much, too soon en met vooral waanzinnige leeghoofdigheid een enorm en gigantisch kapitaal in rook doet opgaan, want zilch globaal effect.

Kortom, dat is een (moreel deugdzaam) verdienmodel, waar het klimaat niet mee wordt beinvloed, de energievoorziening nog steeds niet onafhankelijk is of wordt, wel vooral onstabieler. Wat wel zeker is, dat we dagelijks meemaken dat het.minstens de helft van de bevolking welvaart kost, tot armoede toe.

Daarom kijken naar machtsbalans.

Druk op de knop van BvNL, want daar ligt veel heveldruk.

Zwaartepunt stemmenverhouding verschuift naar rechts, waardoor links, al worden ze de grootste, buitenspel komt te staan. Voorts wordt tevens aan de "linkse grote middenpartijen" (vvd, cda, bbb), geen ruimte gegeven linksom te gaan, want worden te klein om daar zelfstandig keuze voor te maken. Wat de communisten willen, gaan ze niet meemaken, moeten dus rechtsaf.

Zie daar Ruime.

Doe er je voordeel mee.

(in alle vrijheid, in het belang van Nederland)