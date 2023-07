Ik kreeg even een scenario door van de komende verkiezingen

VVD wint. De lijsttrekker heeft ook stemmen getrokken. 42 zetels, meer dan Rutte ooit behaald heeft.

BBB wint ook. Het doe-maar-gewoon verhaal van Caroline heeft veel mensen overtuigd. 25 zetels. Meer dan d66 de laatste keer behaalde

CDA verliest. Een historisch dieptepunt, hoewel toch nog meer dan verwacht. 7 zetels

D66 verliest. De partij is volkomen stuurloos. Vlak voor de dag van de verkiezingen is Sjoerd Sjoerdsma met slaande ruzie uit de partij gestapt. Evengoed toch nog 5 zetels.

CU verliest. Heeft nu 4 zetels

PVV wint. Ondanks dat veel PVV-stemmers naar BBB zijn gegaan, heeft een deel van de bevolking toch meer vertrouwen in Wilders. 20 zetels Ja21 en Fvd hebben overigens verloren

Volt wint. Van 3 naar 8 zetels. De nieuw D66-generatie. Ook nu loopt het echter niet lekker tussen de nieuwe fractieleden. In de media verschijnen regelmatig berichten hierover.

Omtzigt heeft zich teruggetrokken uit de politiek

Gundogan was niet verkiesbaar

FvD verliest. Alleen Thierry, Pepijn en Gideon nog in de kamer 3 zetels dus.

PvdA-Groenlinks hebben niet de verwachte meerwaardetheorie kunnen verzilveren. Haalden zij bij de verkiezingen van 2021 samen 17 zetels, nu komen ze samen op 16 zetels uit. Er was onvoldoende duidelijkheid bij de kiezer over het te voeren beleid en Jesse begon ook al tekenen van vermoeidheid te vertonen, maar beide partijen wisten zeker dat het kwam door racisten die zich verontwaardigd uitspraken over Kauthar die op plaats 2 van de lijst was gekomen.

Dierenpartij wint. Vooral bij Groenlinks is er veel afgesnoept. Diertjes krijgen 10 zetels.

SGP constant. 3 zetels.

SP moet het doen met 6 zetels

Ja21 1 zetel.

De onderhandelingen verlopen moeizaam. VVD en BBB hebben samen geen meerderheid. Geen enkele partij lijkt met deze combinatie in zee te willen gaan. Andere combinaties zijn ook niet mogelijk.

Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel.

PVV blijkt wel aan de regering te willen deelnemen. Geert Wilders blijft echter fractievoorzitter. Martin Bosma gaat de omroepen doen, Fleur Agema gezondheid. Namens de PVV worden nog enkele prominenten van buiten (toevallig ex-PVV) aangetrokken.

Maar het kabinet heeft behoefte aan een ervaren politicus. Iemand die weet hoe het werkt in de slangenkuil die politiek heet.

Er wordt een Minister van Financiën aangetrokken. Iemand die zei dat hij geen premier meer wilde zijn. Hij zei dus niets over een andere functie binnen de regering.

Mark Rutte is terug en hoewel formeel minder machtig kan hij premier Yzilgos prima bespelen. Zij krijgt alle klappen en Mark staat weer als de toffe gozer in de schijnwerpers.