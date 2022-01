De Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 28 maart 2017 met toenmalig verkenner Edith Schippers (VVD) over de verkiezingsuitslag. Tijdens dat debat hield Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet zijn maidenspeech (u weet nog wel, deels in potjeslatijn). Nadat Baudet klaar was met zijn rede kreeg hij nul interrupties en keerde enigszins bedremmeld terug naar zijn zetel in de Nationale Vergaderzaal. Zo geschiedde ook tijdens de volgende debatten over het referendum (september) en over de dividendbelasting en de regeringsverklaring (november).

De Tweede Kamer was in die maanden Baudet aan het ontgroenen; even de jeune premier duidelijk maken dat hij een nieuwkomer was en dat hij zich eerst maar eens tegenover zijn ambtsgenoten zou moeten bewijzen.

Vijf jaar later is het anders. Voortdurend duiken Kamerleden op de stukken rood vlees die Baudet en zijn adjudanten Freek Jansen, Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren (het vijfde wiel aan de wagen Simone Kerseboom is nagenoeg onzichtbaar) in het debat gooien.

Na de fakkel-actie van wappie/mafketel Max van den Berg voor de deur van D66-leidster Sigrid Kaag zijn de rollen omgedraaid. Politici van links tot rechts maar ook opiniemakers duiken nu op FvD. Streep in het zand, basta. Dit is waar de FvD-retoriek toe geleid heeft. En meer van dat. Ondertussen negeren ze dat het lijdend voorwerp ook Theo Hiddema heeft lastiggevallen en laat dat nou net een FvD-senator zijn. Dat Van den Berg ook banden onderhoudt met de links-radicale actiegroep Extinction Rebellion wordt ook nauwelijks gemeld.

Eind vorig jaar raakte ik los van elkaar met verschillende Kamerleden op de achtergrond in gesprek - sommigen uit de coalitie, anderen lid van de oppositie - en allen stelden dezelfde vraag (het leek wel gepland, mompelt een complot theoreticus hier op de gracht): Waarom monteren en plaatsen jullie van GeenStijl/NieuwNieuws/TPO op Youtube filmpjes van die bizarre uitspraken van FvD-politici? Alle Kamerleden gaf ik hetzelfde antwoord: Jullie vormen de aanleiding. Als jullie niet hadden gehapt was het geen filmpje geworden.

Het alras radicaliserende FvD is een verdienmodel, niet alleen voor de partij zelf maar ook voor politici en sommige media. Neem nou dit artikel van de volstrekt onbetrouwbare Volkskrant-verslaggever en vertrouweling van Alexander Pechtold Frank Hendrickx dit weekeinde: Forums complotten en retoriek worden een beproeving voor de nieuwe kabinetsploeg.

Hoezo worden die vijf zeteltjes een beproeving? Dat wordt niet uitgelegd. Het dystopische angstbeeld dat FvD probeert op te roepen wordt nu gespiegeld door Hugo de Jonge (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), en Jesse Klaver (GroenLinks), sommige media en columnisten. En vergeet totaalopportunist senator Henk Otten niet die er inmiddels zijn missie van heeft gemaakt de partij te slopen die hij zelf heeft opgericht.

Terwijl je ook kan zwijgen. Wie dat niet doet heeft wellicht andere belangen. Vermoedelijk ingegeven door angst voor een tekort aan eigen ideeën en nood aan een vijand. Vandaar de conclusie: de Tweede Kamer maakt Thierry Baudet zo groot als zij het wil.