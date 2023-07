Rob Jetten wil met 'nieuwe energie voor Nederland' aan de slag. Een verwijzing naar zijn klimaatidealen maar ook een breuk met het vorig leiderschap: dat van Sigrid Kaag. Dat deed Jetten vorige keer ook al toen hij Alexander Pechtold opvolgde als fractievoorzitter. Toen zei Jetten: "We komen nu van 12,5 jaar Pechtold. Ik weet zelf niet beter dan dat Pechtold leider is van D66. Hij heeft de partij opgebouwd tot wat het nu is. Maar het gaat niet meer per se om Pechtold." De koningin is dood, leve de koning, dat werk. Een leiderschapswisseling gaat in ideale omstandigheden gepaard met uitzicht op een horizon van hoop en optimisme. Dat dekselse Twitter is daar een goede graadmeter voor. Een voorbeeld: "Zal ik eens een normale reactie plaatsen in plaats van al die drek onder je tweet? D66 is uiteraard niet mijn partij, maar ik wens je veel succes met de campagne." Kijk, zó feliciteer je iemand die zojuist heeft besloten dat hij zijn partij wil gaan leiden. Afzender: Sjors Nagtegaal, Statenlid voor de PVV in Utrecht. Jetten kan rekenen op meer fans. Kijk maar naar dit gesprek tussen een adelijke SP'er, een filmmaker actief in de VrijLinks-beweging en de fractievoorzitter van JA21 in de senaat (die Jetten gelijk tot lustobject bestempelt, how dare you?). Helaas is er dan altijd wel iemand die het feestje moet verpesten.

Meet Marietje Schaake. Zat ooit in het Europees Parlement voor D66, doet nu dingen die D66’ers doen die in het Europees Parlement hebben gezeten.

Het is de Magere Mannetjes malaise. Waar politieke tegenstanders Jetten succes wensen en zijn humor, nieuwsgierigheid en begeerlijk voorkomen roemen, komt een prominent D66'er door het momentum heen stampen met een gare anekdote over een ziek kind van een anonieme wethouder. Net zoals met Kaag moet de leider schijnbaar vóóraf al heilig verklaard worden (en we weten hoe dat afliep). Wat het team rondom Jetten ook lijkt te hebben overgenomen is dat er ogenblikkelijk een slachtofferkaart gespeeld dient te worden.

Dat deed onvermijdelijk terugdenken aan begin 2019 toen Jetten als kersvers fractievoorzitter zijn eerste grote optreden in het land hield. Na die Kerkdijklezing bleek dat Jetten eigenlijk iets anders had willen zeggen over homo's en migranten. Wie hem had geadviseerd zijn toespraak aan te passen kon hij naderhand aan Tom Staal die hem alle ruimte gaf zelfs in vier minuten niet uitleggen.

Het is te hopen dat Jetten al die lui (hoi, Sjoerd Sjoerdsma) eruit gooit en met een schone lei begint want ze vreten energie.

Succes, Rob!