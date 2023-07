Rob Jetten weet niet hoe je een huis verwarmt met kernenergie maar weet wel dat je met 28 miljard euro de thermostaat van de aarde met nul komma vier nullen drie zes graden omlaag kan brengen over in 2050. Maar over vragen naar zijn inhoudelijke competenties ging het niet in het gesprek met de nieuwe lijsttrekker bij Fop1, daar ging het over hoe vervelende anonieme zuigaccounts op internet zijn geaardheid er bij slepen om hem aan te vallen, te beledigen en hun afkeer van hem of zijn partij """kracht""" bij te zetten. Vergis je niet, dat vinden ze héérlijk bij Insultancy66 want op die manier bouwen ze een retorisch flinterdun maar toch opvallend effectief moreel schildje rond hun club, dat ervoor zorgt dat alle kritiek op politieke partners van de ideologische consultancyfirma gelijkgesteld kan worden aan vrouwenhaat of homofobie.

Het werkte immers ook om kritische vragen over het vertrek van Kaag te smoren: 'Was u ook vertrokken als D66 op 20+ zetels in de peilingen had gestaan?' 'Bent u niet eigenlijk al maandenlang uw eigen aftocht aan het regisseren, met die vele hints over functies in het buitenland en dat opzetje in College Tour?' 'Kan het zijn dat Financiën niet helemaal de juiste plek voor u was, gezien de ferme kritiek van de Raad van State op uw ministeriële begrotingsbeleid?' 'In hoeverre heeft uw politieke geloofwaardigheid geleden onder hier scheiden onze wegen, die toen helemaal niet gescheiden zijn? U beloofde immers nieuw leiderschap.' 'Had u na Functie Elders nog wel in een kabinet met Rutte als premier moeten stappen?' 'U beroept zich op vrouwenhaat als argument voor uw vertrek, maar waar was u zelf voor vrouwelijke partijgenoten toen intern de #MeToo-bom barstte?' 'Was de lol er voor u niet eigenlijk al vanaf toen u ondanks de vele opkontjes in alle media en de luide aanmoedigingen vanuit delen van het publiek géén premier werd in 2021?'

Nou ja u begrijpt het punt. Kaag zei 'Ja maar bedreigingen' en toen smoorde alle kritiek in het gesnotter van slachtofferschap en de buikpijn van Lisa Loeb. Dus trekken ze die lijn nu vrolijk verder bij D66, want iedereen snapt dat de beste manier om premier te worden in dit land is door op televisie te vertellen dat het internet onaardig is, je eigen gender- of geaardheids-identiteitje voorop te zetten en een sterk en zeker niet lachwekkend leiderschap uit te stralen door een enorme eierdop op je hoofd te zetten en heel hard bij de juf te gaan klikken over @BozeJantje425642 en @MallePietje#IkPrikNiet#NoWEF, terwijl je zelf de juf bent. En ze weten heus ook heus wel dat ze kabouterlegertje van verbaal agressieve maar mentaal vederlichte hooivorkertjes opjutten met deze schijnbeweging, die iedereen die bovenstaande strategie opmerkt en doorziet zullen gelijkschakelen met vrouwen- en homohaat.

Maar goed. Ze doen maar, wij zijn er niet gevoelig voor want die verwijten hebben - net als de Magere Mannetjes zelve - al hun gewicht al lang verloren. Hoe laat zendt de VPRO de documentaire van "Rob Jetten: van beertje tot Binnenhof" uit, en mag Sjoerd Sjoerdsma opnieuw de regie op zich nemen? RIEMER VAST! Daar gaan ze...

Vakman.

We proberen ondertussen te bedenken hoe je premier...