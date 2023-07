Je doet niemand een gunst met afgunst en buiten Amsterdam weet helemaal niemand wat VanMoof is (Sigrid Kaag met twee wielen, red.) maar tóch is er geen beter vermaak dan leedvermaak, met dat hautaine geleuter van de Gebroeders Vreselijk over 'alles boven de 12 miljoen is ballast' terwijl ze Ferrari-geld vragen voor een Renault Scénic met snufjes: behhh. 40 miljoen verlies in 2020, 82 miljoen verlies in 2021, 78 miljoen verlies in 2022, kredieten gebruiken om eerdere kredieten te herfinancieren gecombineerd met een krakkemikkig rijwiel met hoge haatfactor en een klantenservice uit de hel: dan fiets je dus omhoog op de Puy de Dome, zo rechtstreeks de krater in. En mogen we toch nog even lachen om al die lui die voor de deur van de VanMoof-shop staan, omdat hun fiets al weken aan de reparatiehaak hangt en straks mogelijk verkocht gaat worden met de inboedel? Mogen we nog even lachen om die peperdure fietsen die alleen met een app op slot kunnen, maar straks (als de server uit de lucht gaat) onbruikbaar zijn? Mogen we nog even lachen om die lui die nog een fiets van 3k in bestelling hebben staan EN DEZE MISSCHIEN NOG KRIJGEN? Ja hoor Calimero, dat mag. VanMoof, en al je prachtige gebruikers, bedankt voor het lachen.

Jongens geef Katja snel die fiets anders gaat ze weer autorijden