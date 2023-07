Zitten we net in het oog van een politieke storm, krijgen we daar deze middag daadwerkelijk noodweer bovenop. Voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, oftewel overal waar het nog gezellig is in deze natie, geldt code oranje. "Bij de buien is er kans op hagel, vooral in het oosten en zuidoosten mogelijk ook grote hagel. Ook kunnen windstoten voorkomen van 60-75 km/u, in het oosten en zuidoosten mogelijk zware windstoten van 75-100 km/u. Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van grote hagelstenen, blikseminslag en als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kan er in korte tijd veel neerslag vallen, hierdoor kan plaatselijk wateroverlast ontstaan." Een slap toetje na het Poly-hoofdgerecht van afgelopen week, maar toch vervelend als u net de barbecue naast de voortent aanstak. De eerste slachtoffers kunnen we al melden: zowel de stampers bij Awakenings als de zangvogels van Bospop hebben de handdoek al in de ring gegooid. Blijf vooral uitkijken voor rondvliegende klimaatpanelen en bomen die net als dat dorre hout in Den Haag zomaar kunnen vallen. Tijd voor extra spanbanden aan de tuinstoelen, zandzakken op de trampoline en het aanlijnen van de schoonmoeder: storm is coming.

Supercel!!!!