U zou maar lekker terugkeren van de verkansie met alleen wat sportkrantjes her en der voor een beetje Tour de France en dan terug in aangeharktland plots horen dat HET KABINET IS GEVALLEN. Jongens jongens wat razend jammer nou en wat jammer voor Mark Rutte ook, die man mag ook een keer premier zijn en dan DIT, de tranen vloeien nog over de autoroute. Eerst maar even KOFFIE & samenvatten wat er op Dag Drie van de Botte Messen allemaal is gebeurd!

Donderdag - Hele dag gedoe, geen kabinetsval. Okee, okee. Duidelijk

Donderdagnacht 2.40 uur - Ronaldo en B. Paternotte gaan 'tukken'. B. Paternotte communiceert als laatste: "Yes. Het was leuk. Ik kijk nog ff de stemmingen af."

Vrijdag - Soort wedstrijdspanning

Vrijdagmiddag 16.37 uur - Floor Bremer weet te melden dat er naar goed gebruik Indisch is gegeten. Zuipen voor de VrijMiBo is er niet bij. MAAR HIER WEL! Elders om 17.00 uur verder met het crisisoverleg

19.30 uur - Iedereen zit klaar voor RTL Nieuws voor een beetje duiding over de crisis. Maar nee hoor: een MINUTENLANG durend item over de zomervakantie. Zeer populair: de seizoensplek op de camping. Erik Mouthaan mocht iets vertellen over mensen in campers en toen zapte iedereen weg. Heeft Erik Mouthaan trouwens alweer een nieuwe stagiair? Of is dat nog dezelfde? Moet je een foto meesturen als je stagiair wil worden van Erik Mouthaan?

19.52 uur - Rampenzender NPO gaat live

20.04 uur - KABINET VALT. Iedereen blij. Mark van den Oever springt van plezier in de gierput. Caroline doet een dubbele laag Nutella op de boterham. Enz.

20.21 uur - Marjolein Moorman heeft haar draft op publish geramd. De campagne van Moorman is zojuist begonnen

20.39 uur - Berichten dat Hans Laroes zichzelf heeft geprobeerd te vergiftigen met vloeibaar blauwevogelgif want het is ongelooflijk maar waar: Geert Wilders in het NOS Journaal! Telefonisch!

20.43 uur - Deze meme op Twitter

21.03 uur - David van Dam wint de fotoprijs voor een sjankende Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg. Hopelijk zijn we ook definitief van hem af (Van der Burg)

21.30 uur - NPO1 doet geen bonusuitzending maar gaat gewoon naar De Avondetappe. Je weet immers nooit welke wijven er achter de schermen nog door wie geneukt moeten worden en bovendien: je kunt Marcel Kittel niet wegsturen voor een of ander kabinetje

21.46 uur - Frits Wester weet dat de koning in Griekenland zit. Hebben we verdorie weer een vakantie verpest voor die arme man! Pritt weet dat de koning lekker kan terugvaren op de Wajer

22.30 uur - Blabla Rutte (als hij het nu zou moeten zeggen gaat hij door) en later ook blabla Kaag en blabla Schouten en die andere van het CDA, wie is dat ook alweer. Serieus gedoe allemaal

22.31 uur - Pieter Omtzigt noemt de val van het kabinet een mooie kans voor Nederland. Binnen enkele weken neemt hij een besluit over zijn toekomst

23.10 uur - Fons Lambie meldt dat Sigrid Kaag 'nog niet weet' of ze doorgaat bij de D

23.33 uur - Ronaldo gaat slapen

00.01 uur - B. Paternotte plakt 'huilende Van der Burg' erbij en gaat 'rusten'

01.17 uur - Van Rossem gaat, na een digitale solovoorstelling van een uur, ook slapen

Einde.